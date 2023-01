Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ''pasi fermi'' in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca 9 milioane de oameni din tara au ramas fara curent electric in urma atacurilor rusesti repetate impotriva retelei energetice nationale, anunța Rador.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca este vital ca Rusia sa fie obligata sa participe la discutii de pace "autentice" si a calificat aceasta tara ca fiind o forta destabilizatoare intr-o serie de probleme, inclusiv schimbarile climatice, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, ca in total 1031 de persoane au fost eliberate din captivitatea rusilor incepand cu luna martie, anunța news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a organizat intalniri de urgenta cu scopul de a gasi modalitati de a preveni amenintarea unei intreruperi de curent la nivel national, pe fondul unui val de atacuri rusesti cu rachete si bombe care au vizat infrastructura energetica a Ucrainei, relateaza…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca lupta pentru o viata normala pentru poporul ucrainean a continuat, cel putin zece regiuni fiind bombardate de rusi. "Cele 237 de zile ale acestui razboi dovedesc ca suntem capabili sa gasim…