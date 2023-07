Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu l-a luat de la CFR Cluj pe Nana Boateng și se pregatește sa mai inregimenteze la Jeonbuk Motors un fotbalist de la fosta echipa. In Coreea de Sud ar urma sa ajunga atacantul kosovar Ermal Krasniqi, informeaza surse autorizate ale Gazetei. Abia instalat pe banca fostei campioane, Andrea…

- CFR Cluj a anunțat angajarea lui Giuseppe Russo (40 de ani) ca antrenor secund al lui Andrea Mandorlini. Odata cu angajarea lui Andrea Mandorlini ca „principal”, la CFR Cluj se contureaza un nou staff tehnic. Antrenorul de portari Cristi Moldovan și „secunzii” Alin Minteuan și Costin Curelea au fost…

- Chiar daca nu a transferat foarte mulți jucatori in aceasta vara, CFR Cluj este campioana la capitolul plecari. Formația antrenata de Andrea Mandorlini poate ramane fara unul dintre cei mai importanți jucatori ai echipei, dupa ce la adresa clubului a sosit o oferta de 7 milioane de euro.

- CFR Cluj a caștigat al doilea amical al stagiului de pregatire de la Poiana Brașov, 3-1 impotriva divizionare secunde FC Brașov. Andrea Mandorlini (62 de ani) a fost mulțumit de prestația elevilor lui. Andrea Mandorlini a incercat un sistem 3-5-2 in disputa cu FC Brașov și a fost mulțumit de modul in…

- Italianul, care ultima data a pregatit-o pe Mantova, cu care a retrogradat in Serie D, il inlocuiește pe banca tehnica a CFR-ului pe Dan Petrescu, tehnician care a plecat in Coreea de Sud, la Jeonbuk.„Bine ai revenit in Gruia, Andrea Mandorlini. Țelul clubului nostru de a continua ascensiunea avuta…

- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Bogdan Argeș Vintila a dat de ințeles ca va ramane la echipa pentru un nou proiect. Bogdan Argeș Vintila, dupa retrogradarea…

- FCSB a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0, și va duce o batalie fantastica pentru titlu in ultimele doua etape. Darius Olaru, autorul pasei decisive de la golul lui Florinel Coman, așteapta sa ridice trofeul in SuperLiga. Darius Olaru, dupa FCSB - CFR Cluj 1-0 „L-am vazut pe Coman chiar inainte…

- Etapa cu numarul 7 din play-off-ul SuperLigii s-a terminat cu victoria celor de la FCSB (3-1 vs Sepsi), iar gruparea bucureșteana continua lupta cu Farul Constanța și CFR Cluj pentru titlul de campioana a Romaniei.