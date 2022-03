Stiri pe aceeasi tema

Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat "rapiditatea" si "unitatea istorica" de care au dat dovada europenii dupa invazia rusa in Ucraina, primindu-l pe premierul olandez Mark Rutte, miercuri, cu o zi inainte de summitul UE de la Versailles, informeaza AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa aiba o convorbire telefonica comuna, marti, cu presedintele chinez Xi Jinping, anunta BBC.

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele PMP, Eugen Tomac, el insuși originar din Ucraina, ii cere premierului Nicolae Ciuca sa permita intrarea refugiaților ucrainieni doar pe baza actului de identitate.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra a NATO, le-a reprosat vineri Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene lipsa lor de "actiune hotarata" in fata invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse si Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut joi o conversatie telefonica "serioasa si sincera" despre operatiunea militara a Moscovei in Ucraina, potrivit unui comunicat al Kremlinului citat de AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel vineri, la Bruxelles, la "incetarea actiunilor militare" care "s-au inmultit" in estul Ucrainei unde "presiunea militara rusa nu slabeste", relateaza AFP si Reuters.

Presedintele francez Emmanuel Macron a respins vineri solicitarea juntei la putere la Bamako de a retrage militarii francezi "fara intarziere" din Mali si a avertizat impotriva oricarei atingeri aduse sigurantei lor, relateaza AFP.