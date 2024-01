Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri la Palatul Victoria, noi consultari cu reprezentantii Confederatiilor din sectorul transporturilor cu privire la solutiile pregatite de Guvern ca raspuns la revendicarile formulate. „Guvernul este un partener corect de dialog. La nivelul ministerelor si institutiilor publice am preluat si analizat solicitarile transportatorilor, iar maine, in sedinta de Guvern vom aproba deja un set din masurile convenite atat cu Ministerul Transporturilor, cat si cu Ministerul Agriculturii. Vom ramane in continuare la masa discutiilor pentru a rezolva toate probleme legitime…