Stiri pe aceeasi tema

- Surprize la Primaria Generala a Capitalei? Bookmakerii au stabilit ca Nicusor Dan, candidatul comun al aliantei PNL-USR-PLUS, are prima sansa la castigarea Primariei Generale a municipiului Bucuresti. Nicusor Dan are o cota de 1.70 la victorie, in spatele sau aflandu-se actualul primar general al capitalei,…

- Compania ELCEN trage un semnal de alarma referitor la un grafic care evidențiaza creșterea exploziva a pierderilor de agent termic din rețeaua de termoficare a Capitalei, aflandu-se foarte aproape de valoarea maxima peste care devine practic imposibila o garantare sigura și stabila a alimentarii cu…

- Trei seturi de maști sanitare de protecție, o revista editata de Primaria Sectorului 1 din București și un fluturaș semnat de primarul Dan Tudorache (PSD), acesta este pachetul primit de mai mulți alegatori din Capitala, scrie G4Media. La alegerile locale, Dan Tudorache, 56 de ani, este candidatul PSD…

- Calin Popescu Tariceanu și-a lansat, joi, candidatura la Primaria Generala a Capitalei. Printre propunerile sale se numara subvenționarea centralelor de apartament, gratuitatea transportului public și redeschiderea parcurilor din jurul Palatului Cotroceni și Parlamentului. „Suntem prizonierii aceluiași…

- Candidatul ALDE la funcția de primar al Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, critica, prin intermediul unei postari pe contul sau de Facebook, declarația facuta de președintele Klaus Iohannis, in cadrul...

- Candidatul ALDE la funcția de primar al Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, scrie, pe contul sau de Facebook, ca Romania este ultima țara din Europa care inca nu a redeschis restaurantele, in contextul...

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, a lansat un atac la adresa lui Nicusor Dan, propunerea USR PLUS si PNL pentru acelasi fotoliu, numindu-l "un dinozaur care, dezghetat dupa 60 de milioane de ani, nu intelege nimic din lumea

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, nu a stiut sa spuna cat costa un bilet de autobuz. El a fost intrebat la Digi24 care este costul unei calatorii, in contextul in care anunta ca unul dintre proiectele sale de candidat prevede gratuitatea transportului in comun, pentru descongestionarea…