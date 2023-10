Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a negat marți, 17 octombrie, responsabilitatea pentru atacul asupra spitalului baptist Al-Ahli Arabi din Gaza, susținand ca organizația palestiniana Jihadul Islamic a lovit spitalul in timpul unei „lansari eșuate” de racheta. In replica, gruparea a negat acuzațiile Israelului, denunțand…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a tras la raspundere intreaga Fasie Gaza, joi, pentru atacul comis sambata trecuta de gruparea islamista palestiniana Hamas, care a facut peste 1.300 de morti in Israel.De asemenea a justificat bombardamentele intense efectuate de armata israeliana asupra acestei…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…

- Atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, la cea de-a 50-a aniversare a razboiului de Yom Kippur, va fi tinut minte veacuri de-acum incolo ca un esec al serviciilor israeliene de informatii, scrie in „The Observer” Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”, citat…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.