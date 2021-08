Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti va gazdui, in perioada 1 - 6 august, Concursul National de Musical, primul eveniment de acest gen din Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri AGERPRES, la concurs s-au inscris numerosi tineri muzicieni, actori si dansatori,…

- George Ștephanescu (n. 13 decembrie 1843, București – d. 25 aprilie 1925, București) a fost un compozitor, pedagog și dirijor roman. Este autorul primei simfonii romanești, Simfonia in la major, și al altor lucrari simfonice. Dar visul sau cel mare a fost inființarea Operei Naționale de la București,…

- Un violonist din orchestra Operei din Cluj este acuzat de o clujeanca de comportament indecent. ”Acest dezaxat lucreaza in orchestra Operei Cluj și acesta este nivelul sau de inteligența și educație!!! Frumos, nu?”, intreaba o clujeanca pe Facebook.Femeia a facut publica și discuția avuta cu angajatul…

- "Astazi se implinesc 31 de ani de la primul si ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitatii de Muzica din Bucuresti, cu La boheme, pe scena Operei Nationale din Cluj, din 20 iunie 1990. In afara catorva concerte sau…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un…

- Astazi se implinesc 132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu (n.15 ianuarie 1850, Botoșani – m. 15 iunie 1889, București). Aproape ca nu mai exista cuvinte despre personalitatea copleșitoare a poetului. Cel care i-a impresionat pe contemporani prin inteligența, memorie, curiozitate intelectuala,…

- Un clujean s-a infectat dupa spectacolele pilot organizate la București și Cluj. Rezultatul este incurajator, spun autoritațile și denota faptul ca asemenea evenimente sunt sigure. Mai precis, pentru a participa la concertele din luna mai, spectatorii au prezentat la intrare dovada vaccinarii, a trecerii…