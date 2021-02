Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia de arta contemporana si pop-up "Hot Lagoon", deschisa in perioada 13 -24 februarie in Bucuresti la Promenada Mall, cuprinde lucrari dedicate conceptului de dragoste in vremea tehnologizarii rapide semnate de 20 de tineri artisti. "Hot Lagoon" este prima expozitie de arta si pop-up…

- In doar trei ani, doi frați din Sibiu au reușit sa dezvolte o companie care valoreaza un miliard de dolari. I-au detronat pe celebrii frați Dedeman. Este vorba despre Elrond, cei care au creat criptomoneda e-gold și un portofel electronic ce permite realizarea tranzacțiilor financiare in siguranța și…

- Primul podcast cu și despre tineri din țara noastra este lansat de echipa „Constanța – Capitala Tineretului din Romania”. Producția audio este intitulata „Coffee Talks” și este gazduita de David Niculae – elev in clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Batran” din Constanța și vicepreședintele…

- Luni, 18 ianuarie 2021, ora 17:00, la Galeria de Arta „Nicolae Mantu" din Galați (Strada Domneasca nr. 19), va avea loc inaugurarea expoziției „Impresii din New York" realizata de artistul Florian Doru Crihana. Expoziția organizata de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Galați și prezentata…

- DAY ONE - INCEPUTUL au fost show-urile pregatite de UNTOLD pentru noaptea dintre ani și care au putut fi urmarite la PRO TV și pe canalul de YouTube al festivalului.Peste 2,9 milioane de romani au urmarit show-urile pregatite de UNTOLD și au trecut in noul an alaturi de artiști din Romania, artiști…

- Duminica, oamenii au iesit la urne mai degraba pentru a-si exercita un drept sau dintr-un simt al datoriei civice decat pentru a da un vot de incredere. In Isalnita si in Craiova, majoritatea celor care au stat de vorba cu Gazeta de Sud au marturisit ca au mers sa voteze pentru ca asa trebuie, dar asteptari…

- Șapte artiști pop romani canta impreuna piesa „Cel mai frumos cadou”, pentru cei mai vulnerabili copii ai Romaniei. In plina pandemie, care a afectat profund industria muzicala, dar și societatea romaneasca in ansamblu, artiști importanți din Romania fac un gest de solidaritate și se alatura pro-bono…

- In perioada 18-19 noiembrie 2020, Romania a organizat conferința online „Educație financiara pentru copii și tineri in Europa de Sud-Est (SEE)”. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului de asistența tehnica derulat de OECD și International Network on Financial Education -INFE (la care BNR…