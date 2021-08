Proliferarea “armelor fantomă” 3D: oricine le poate imprima acasă „Tot ce aveți nevoie este timp liber in weekend și 50 USD pentru materiale”. Acesta a fost sfatul lui Stephan Balliet, un neo-nazist german care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea a doua persoane dupa ce a incercat sa atace o sinagoga din orașul Halle pe 9 octombrie 2019. Atacul lui Balliet […] The post Proliferarea “armelor fantoma” 3D: oricine le poate imprima acasa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

