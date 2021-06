Președintele Sindicatului ProLex arata faptul ca imaginea proasta pe care o au polițiștii locali este cauzata, in principal, de primari, care pun pe pile șefi la aceste instituții, fara sa conteze competența. Mai mult, unii directori au ajuns sa-și bata joc de cetațeni, trimițand la ordine publica polițiști locali specializați doar pe protecția mediului, care […] The post ProLex acuza: Directorii de Poliție Locala, puși de primari doar pe pile first appeared on Ziarul National .