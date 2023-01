Stiri pe aceeasi tema

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- Filarmonica „Mihail Jora” din Bacau invita melomanii la un concert cu lucrari ale marilor compozitori americani Bernstein, Copland și Ives. Evenimentul va avea loc joi, 12 ianuarie, de la ora 18.30 la Sala Ateneu iar la pupitrul orchestrei bacauane se va afla dirijorul de origine mexicana Eduardo Gonzalez.…

- „Am premiat, la Sala Ateneu, 320 de exponenți ai județului nostru! Aceștia sunt personificarea celor doi piloni principali care contribuie la devenirea și afirmarea umana: educația și sportul”, a declarat președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea. Pe de o parte INVAȚAMANTUL, zona de cunoaștere-…

- Programul educațional „Școala Siguranței Tedi” a fost lansat oficial pentru anul școlar in curs, urmand ca in perioada 31 octombrie 2022 – 05 iunie 2023 sa se desfașoare in școli activitați privind siguranța minorilor. Programul este inițiat de firma Maspex Romania și brandul Tedi, impreuna cu Ministerul…

- Seria 1 Programul etapei a 14-a/ sambata, 26 noiembrie, ora 14.00: Știința Miroslava- Csikszereda 2, Rapid Brodoc- Dante Botoșani, Bucovina Radauți- Viitorul Darabani, Foresta Suceava- Șomuz Falticeni, Ceahlaul Piatra Neamț- CSM Bacau. Clasament 1 Foresta Suceava 13 11 1 1 …

- Programul ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare” vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor banești nete lunare sub salariul minim brut pe țara garantat la plata pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor…

- Pentru anul școlar in curs, județul Bacau are 556 de beneficiari in Programul național de protecție sociala „Bani de liceu”. In baza acestui program, fiecare beneficiar va primi, in fiecare luna, pe toata durata cursurilor, suma de 250 lei. Sunt eligibili elevii care provin din familii in care venitul…

- Ieri, 26 octombrie, s-a realizat o ședința de lucru cu directorii tuturor unitaților de invațamant din județul Bacau, care a vizat punerea la punct a unor aspecte ce privesc „Programul pentru scoli al Romaniei 2017 – 2023”, program finanțat de Consiliul Județean Bacau, in cadrul caruia mai mult de 60.000…