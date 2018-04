Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca, pana la sfarsitul acestei luni, vor fi tiparite si transmise catre cei care au fost declarati castigatori voucherele pentru achizitionarea de biciclete. "Voucherele sunt acum la tipar, dureaza zece zile tiparirea, dar s-a inceput deja…

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a semnat marți, 10 aprilie 2018, la sediul Ministerului Fondurilor Europene din București, un contract de finanțare nerambursabila in valoare de 3.229.377,05 lei, pentru proiectul “Parteneriat pentru acces egal la educație”, ID: 107777, Cod apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune…

- Incepand cu luna aprilie, toți lucratorii din Educație vor primi vouchere de vacanța. Gabriel Plosca, liderul Sindicatului Invațamant Neamț și vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant s-a intors de la București cu aceste vești bune: ”Am analizat la ședința Biroului Operativ și…

- Pentru ca dna Primar General m-a acuzat ca nu susțin proiectul Spitalului Metropolitan, deși l-am susținut inca din 2015, inainte de campania electorala, consider ca este utila o noua poziție publica de susținerea a proiectului, susține președintele PNL București, europarlamentarul Cristian Bușoi.”In…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in vederea sprijinirii proiectului 'Cartierul pentru justitie'. In Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul…

- In anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat in parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" ( www.girlschampions.com ) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale intr-un mod inovativ, in scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din Bucuresti, intr-o specializare noua privind…

- Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24 - 25 iulie 2017, pe adresa de e-mail [email protected] , si care nu s-au regasit pe lista primilor 5000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele de…