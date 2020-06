Proiectul USR privind impozitarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, SCOS de pe ordinea de zi. Nu renunţă la propriile pensii Aproape 800 de foști parlamentari primesc pensie speciala. Majoritatea pensiilor speciale ale parlamentarilor vor fi impozitate cu doar 10%, deoarece sunt mai mici de 7.000 de lei. Pensiile speciale ale parlamentarilor sunt cuprinse intre 2.000 și 13.000 de lei in funcție de numarul de mandate, conform Digi24. Augustin Zegrean crede ca impozitarea pensiilor ar putea pica la CCR: "E ca pe vremea chiaburilor" Augustin Zegrean crede caar putea pica la CCR: "E ca pe vremea chiaburilor" Proiectul USR privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost scos de pe ordinea de zi, insa la sedinta de azi va fi discutat si votat proiectul privind impozitarea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

