Proiectul USR-PLUS – „zile libere acordate persoanelor vaccinate” nu are susținerea PNL Proiectul USR-PLUS, de acordare a unei zile libere celor care se vaccineaza, nu are sprijinul liberalilor, care se plang de faptul ca nu a existat o discuție pe acest subiect la nivel de coaliție. „Nu s-a discutat la nivelul coaliției, nu face parte di strategia de vaccinare, care e stabilita la nivel guvernamental. Noi am incurajat companiile sa se implice in procesul de vaccinare și foarte multe companii au aratat responsabilitate, au indemnat angajații și au organizat in condiții exemplare procesul de vaccinare. Cred ca strategia stabilita de guvern trebuie sa ramana strategia de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

