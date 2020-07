Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 a dotat Complexul Multifuncțional Caraiman cu aparatura de ultima generație. Primarul Dan Tudorache a spus ca Laboratorul de Radiologie Imagistica este acum complet. Celor doua ecografe și mamografului cu tomosinteza li se adauga acum un CT și un RMN, ambele de ultima generație,…

- Locuitorii satului Cairaclia din raionul Taraclia se bucura, incepand din seara zilei de 30 iunie, de iluminare stradala. Proiectul a fost realizat cu susținerea Partidului „Șor”. La evenimentul de inaugurare, locuitorii au fost felicitați de catre liderul partidului, Ilan Șor, deputați din partea Partidului…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, proiectul de lege care prevede ca nu vor beneficia de pensie de serviciu militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, membrii Corpului diplomatic si consular, judecatorii Curtii Constitutionale, personalul aeronautic civil navigant,…

- Vot final, in Parlament, pe proiectul de lege PNL care prevede ca nu vor beneficia de pensie de serviciu persoanele condamnate pentru infractiuni de coruptie.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte normative, in sensul instituirii unor prevederi potrivit carora persoanele…

- Proiectul de iluminare a sectorului doi al orașului Taraclia a fost finalizat. Aici, luminile s-au aprins pe zece strazi, dupa ce a fost montat un ultim segment de 9,5 kilometri de rețea electrica cu 320 de corpuri de iluminare.

- Intre 29 iunie și 6 iulie 2020 are loc prima etapa de inscriere la Școala Duala Banat din cadrul Liceului Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara, prima școala de tip dual din vestul țarii. Inscrierea se desfașoara in doua etape. Prima etapa este intre 29 iunie și 6 iulie, iar cea de-a…

Proiectul "10 Pași pentru imbunatațirea calitații vieții - bloc C6 și C7", din cadrul Turda Decide se apropie de finalizare, au anunțat autoritațile locale.

- Deputatii au votat, joi, proiectul PSD care prevede acordarea pensiei de urmas rudelor cadrelor medicale decedate din cauza COVID-19. Pensia de la stat va fi de 75% din salariul pe care cadrul medical il avea in...