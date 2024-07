Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda a primit opinia pozitiva a Comisiei Europene in ceea ce priveste aspectele tehnice si de securitate nucleara, informeaza, marti, Ministerul Energiei. Proiectul este derulat de compania de proiect Energonuclear, detinuta integral de Societatea Nationala Nuclearelectrica…

- Municipiului Alba Iulia in programului Intelligent Cities Challenge: Proiect susținut de Comisia Europeana, pentru ajutarea orașelor la tranziția verde Municipiului Alba Iulia in programului Intelligent Cities Challenge: Proiect susținut de Comisia Europeana, pentru ajutarea orașelor la tranziția verde…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Ajutorul de stat pentru TAROM a primit avizul Comisiei Europene, potrivit unor surse guvernamentale, marcand un pas semnificativ in procesul de restructurare al companiei aeriene de stat. Comisia Europeana a avizat deja ajutorul de stat pentru compania de stat TAROM, conform unor surse guvernamentale…

- Corina Crețu a luat decizia de a se retrage din politica. Decizia nu este una surprinzatoare, mai ales, in contextul in care ea anunțase inca din luna martie ca demisioneaza din partidul Pro Romania din cauza alianței anunțate la acel moment cu partidul extremist AUR. ”Nu mai candidez pentru Parlamentul…

- Intr-un anunț oficial emis de Comisia Europeana, s-a pus capat speculațiilor privind viitorul centralelor de apartament in cladirile deja existente. In fața unui val de dezinformare, Comisia a clarificat ca nu este vorba de o interdicție a acestor sisteme de incalzire, ci de masuri menite sa imbunatațeasca…