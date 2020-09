Stiri pe aceeasi tema

- Mare sarbatoare pentru cei peste 2600 de locuitori ai satelor Samananca și Step-Soci din raionul Orhei. Primarii celor doua localitați, care fac parte din echipa Partidului „Șor”, au finalizat proiectele de iluminat public stradal in cele doua sate, iar Orhei a mai facut cațiva pași pentru a deveni…

- Strada Sadoveanu, una din arterele importante din orașul Orhei, a fost renovata cu susținerea echipei Partidului „Șor” și inaugurata, recent, dupa ample lucrari efectuate. Pe carosabil au fost aplicare marcaje rutiere noi, iar trotuarele de-a lungul str. Sadoveanu au fost renovate.

- Strada Unirii din Orhei, cu suprafața totala de peste 40 de mii de metri patrați, a fost inaugurata astazi, de Ziua Independenței Republicii Moldova, dupa ample lucrari de renovare. Aceasta strada, care este una dintre cele mai importante artere rutiere din Orhei, a fost renovata cu aplicarea unor tehnologii…

- Inca o comuna din raionul Cahul dispune de iluminare stradala, datorita proiectului susținut de Ilan Șor, liderul Partidului „Șor”. Este vorba despre localitațile Doina, Rumeanțev și Iasnaia Poleana, reunite in comuna Doina. Aseara, in com. Doina a fost mare sarbatoare in contextul inaugurarii festive…

- Azi, in orașul Strașeni a fost inaugurat oficial inca un magazin social din rețeaua „Merișor”, al 129-lea la numar. Beneficiarii acestor magazine sociale, unde produsele de prima necesitate se vand la prețuri accesibile, sunt familiile cu mulți copii, pensionarii, veteranii și persoanele cu venituri…

- Locuitorii satului Cairaclia din raionul Taraclia se bucura, incepand din seara zilei de 30 iunie, de iluminare stradala. Proiectul a fost realizat cu susținerea Partidului „Șor”. La evenimentul de inaugurare, locuitorii au fost felicitați de catre liderul partidului, Ilan Șor, deputați din partea Partidului…

- Lucrarile de renovare a str. Unirii din municipiul Orhei, care sunt in toi, au fost inspectate de reprezentanții autoritaților locale, dar și de catre deputați din partea Partidului „Șor”.

- Mega-proiectul care va schimba complet circulația pe una dintre cele mai importante artere din municipiul Alba Iulia, pe traseul Gara – Cetate – Ampoi III, include, printre altele, eliminarea unor treceri de pietoni, realizarea unor noi treceri semaforizate și monitorizate video și relocarea mai multor…