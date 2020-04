Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate pana in momentul de fața 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța, unul la Cluj și unul la Iași). Practic de la…

- La data de 24 martie 2020, la nivelul județului Alba, 93 de persoane sunt in carantina și 1389 de persoane sunt isolate. Mai jos, comunicarea oficiala venita din partea autoritaților. BULETIN DE PRESA , 24 Martie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent,…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- In prezent, testarea pentru coronavirus se desfasoara in doua spitale din Bucuresti, precum si la Cluj, Timisoara, Craiova, Iasi, Constanta si Brasov, unde exista cate un aparat PCR, care aplica o metoda biochimica de sinteza numita reactie de polimerizare in lant. Testarea dureaza insa 3-4 ore. Nelu…