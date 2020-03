Stiri pe aceeasi tema

- The Bandits este un proiect muzical anonim de electro balkan pop, care reunește mai mulți muzicieni din partea de vest a țarii. Ei au lasat cea de-a doua piesa, Extraterestru, in colaborare cu Maryliss, adica Maria Avramescu. Piesa vorbește despre nevoia de a evada din cotidianul apasator, intr-o alta…

- La Casa Bredicenilor din Lugoj va avea loc miercuri, 4 martie, de la ora 18, o serata literar-muzicala organizata de catre Asociația Culturala „Ariergarda” sub genericul „Patrimoniul banațean prin turism, istorie și literatura”. In cadrul manifestarii va fi lansata o carte unica – „Istoriile…

- O noua piesa a aparut pe canalul oficial VIV music. NOISEBASS a lansat cea mai recenta piesa, „ALONE”. NOISEBASS. Acesta este un proiect cu și despre muzica house din Moldova. Trupa NOISEBASS este formata din John și Alex. Baieților le place sa abordeze diverse stiluri de muzica house, de la deep, bass,…

- Kaos Ink, unul din membrii crew-ului timișorean Hip Hop TM a lansat un videoclip nou la piesa „E de bine“, piesa fiind mixata și masterizata de Prat. Printre aparițiile inedite ale crew-ului timișorean HipHop TM, care iși propune sa coaguleze mișcarea de hip hop din orașul nostru se numara și piesele…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara are un nou director. Este vorba de economistul Georgeta Angelica Tomuța. Potrivit Ordinului nr. 20/27.01.2020 emis de Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, incepand cu data de 27 ianuarie 2020, la conducerea executiva…

- Cei trei baieți care alcatuiesc formația Aproape Unplugged revin in Timișoara cu un concert care va avea loc joi 16 ianuarie de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Aproape Unplugged este o trupa de folk rock cantat intr-un stil original, inființa la Iași, in 2009. Este formata din Gilly Barbu (chitara, voce),…

- Fundatia Artmedia, prin noua conducere a Adrianei Cnejevici si a Anei Maria Popa, a decis sa readuca la viata un proiect drag publicului, „Randevu Teatral”, cu altfel de intalniri teatrale, in spatii neconventionale pentru spectacole. „Dragostea dureaza 3 ani” este geniala comedie pe care, pentru inceput,…

- Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a organizat, in perioada 12–13 decembrie 2019, faza finala a celei de-a treia ediții a Concursului „Argument” de dezbateri pentru liceeni – Provocari ale dreptului in secolul XXI. Competiția se adreseaza elevilor de liceu care doresc…