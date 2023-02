Stiri pe aceeasi tema

Livrarile de gaze naturale prin stația de pompare a gazelor Sudzha vor crește de la 24,5 milioane de metri cubi la 29,4 milioane de metri cubi miercuri, a declarat gigantul energetic rus, potrivit yenisafak.com.

Uniunea Europeana lucreaza la o evaluare zilnica a prețurilor gazelor naturale lichefiate (GNL), ca un prim pas spre lansarea unui nou preț european de referința pentru GNL pana la sfarșitul lunii martie, anunța Reuters.

Riscul ca guvernele din Uniunea Europeana sa nu poata cheltui cel mai mare pachet de ajutor din istoria sa este in crestere, deoarece statele membre se confrunta cu dificultati in indeplinirea termenelor limita impuse de blocul comunitar, au declarat, pentru Reuters, oficiali din patru tari, relateaza…

Respingerea de catre Uniunea Europeana a produselor energetice rusești ca urmare a invaziei Moscovei in Ucraina nu va dura la nesfarșit, a declarat ministrul Energiei din Qatar in timpul unei conferințe pe teme energetice din weekend, potrivit CNBC News.

Azerbaidjanul intentioneaza sa majoreze usor exporturile sale de gaze naturale spre Europa, in 2023, a afirmat presedintele tarii, Ilham Aliyev, in conditiile in care Bruxelles-ul cauta sa inlocuiasca livrarile de energie, in scadere, din Rusia, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters.

Mozambicul, o tara din sud-estul Africii, a demarat duminica exporturile de gaze naturale lichefiate, care ar putea ajuta Europa sa faca fata crizei energetice provocate de diminuarea livrarilor de gaze rusesti, transmite Bloomberg, potrivit agerpres.

Germania va cheltui 83,3 miliarde de euro pentru plafonarea preturilor gazelor si electricitatii in 2023, suma fiind echivalenta cu 42% din programul anuntat in urma cu o luna pentru protejarea celei mai mari economii din Europa, potrivit unui proiect vazut de Reuters.