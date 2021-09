Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a suspendat proiectul „Strazi Deschise”. Motivul: rata de infectare a depașit, miercuri, 29 septembrie, 6 la mia de locuitori in București. Anunțul a fost facut de edil pe pagina sa de Facebook. Consecința este ca strazile din proiect vor fi redeschise, in weekend, traficului auto. „Ținand cont ca rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 a depașit azi 6 la mie in București, proiectul de week-end „Strazi Deschise” va fi suspendat. Apelez la ințelegerea bucureștenilor in legatura cu aceasta decizie și sper ca perioada de suspendare sa fie cat mai scurta.…