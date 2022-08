Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de miercuri, 3 august, Guvernul va aproba contractul de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Craiova realizat prin Banca Europeana de Investitii."Proiectul consta in constructia unui nou Spital Regional de Urgenta in Craiova, cu 807 paturi. Spitalul va deveni un centru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit azi de un noul vaccin anti-COVID care ar urma sa apara in toamna acestui an. Cazurile de coronavirus continua sa creasca, iar asta face ca romanii sa inceapa sa poarte masca de protecție tot mai mult. „Nu recomandam in continuare decat utilizarea maștii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi, 2 iunie, ca spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la finalul lui 2026 – 2027. Potrivit acestuia, a inceput deja proiectarea pentru doua dintre ele, cele de la Cluj și Iași. „Spitalele regionale ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern va fi operationalizata, prin Ordonanta de Urgenta, Agentia specializata sa gestioneze investitiile in domeniul sanatatii. Putem, astfel, sa asiguram mai multa coerenta proiectului celor trei spitale regionale, Cluj, Iasi si Craiova a…