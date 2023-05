Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente in vederea reducerii riscului de infectii asociate asistentei medicale in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures" a fost aprobat pentru finantare in cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente…

- 45 de secții de neonatologie au primit echipamente medicale moderne, in valoare de 1 milion de euro, prin programul “Impreuna din prima zi”, pentru reducerea mortalitații infantile – Organizația Salvați Copiii și Fundația OMV Petrom au dotat cu echipamente medicale 45 de unitați medicale, incluzand…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Moașei, cerebrata in data de 05 mai 2023, Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie – Sala de Nasteri a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures marcheaza aceasta zi prin organizarea "Ziua portilor deschise". Evenimentul se adreseaza gravidelor care doresc/urmeaza…

- Managerul Spitalului Municipal Sighișoara, dr. Tanaszi Sarolta, și ministrul Sanatații din Romania, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, au semnat, in urma cu cateva zile, contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul…

- Ministerul Sanatatii a alocat Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures fonduri pentru aparatura si echipamente medicale, valoarea acestora fiind de 6.720.000 de lei, a anunțat vineri, 10 martie, Biroul de presa al Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș. "Lista de investitii a Spitalului…

- Primaria Municipiul Ploiești a caștigat finanțare nerambursabila din fonduri europene de aproximativ 12,3 milioane lei, pentru creșterea capacitații de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Ploiești. Proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale in…

- Spitalul judetean Buzau va beneficia de o noua investitie - este vorba de un proiect aprobat spre finantare prin PNRR - "Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, cu o valoare totala de 38 de milioane de lei. Potrivit surselor din CJ Buzau, valoarea…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" a primit aprobare pentru o noua finanțare, in valoare de 35.616.289 lei (42.383.383,91 lei, TVA inclus = 7.158.088 milioane Euro) in cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2/ Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice/Echipamente…