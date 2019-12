Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de partener coordonator al proiectului cu titlul „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua activitatea de sprijinire a start-up-uri finanțate in cadrul proiectului. Dupa finalizarea acțiunilor de inființare, autorizare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza, in data de 4 decembrie, primul workshop din cadrul Proiectului finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia: “Sa valorificam piața muncii din Banat prin nevoi realiste”. Scopul intalnirii este de a analiza…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a premiat, vineri seara, cele mai de succes intreprinderi din economia judetului. La Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, a avut loc editia cu numarul 26 al Topului Firmelor. In fata unor personalitati ale vietii economice, sociale si administrative…

- Traditia e pastrata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si vinerea viitoare are loc o noua edisie, cea cu numarul 26, al Topului Judetean al Firmelor. Pe 25 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, cele mai de succes firme din anul 2018 vor fi premiate cu trofee si diplome. Organizat…

- Timisoara gazduieste, joi, o noua finala naționala a competiției de idei ClimateLaunchPad. Cinci echipe se vor bate pentru a trece in faza urmatoare a competitiei. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC, organizeaza in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, se preocupa de gasirea de solutii alternative pentru piata muncii. In acest sens organizeaza conferinț de lansare a unui nou proiect care vizeaza piața muncii, finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia, cu titlul…

- O expozitie dedicata sectorului culinar si un concurs in domeniu se pregatesc la Timisoara pentru inceputul lunii octombrie. In cadrul evenimentului sunt prezentate produse si tehnologii pentru acest domeniu. In perioada 4 – 6 octombrie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat…

- Camerele de Comert din Timisoara si Istanbul isi propun sa gaseasca modalitati comune de colaborare in sprijinul mediului de afaceri In cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș s-a intalnit cu conducerea superioara a Camerei de Comerț Istanbul…