- Consiliul Judetean Harghita in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au castigat un proiect cu finantare europeana nerambursabila, prin intermediul caruia se vor asigura materiale si echipamente de protectie sanitara pentru prevenirea imbolnavirilor cu COVID-19…

- Ziarul Unirea Servicii sociale pentru 16 copii și tineri din zona Sebeș! Proiectul de peste 2 milioane de lei, lansat in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de sanatate, servicii…

- Ziarul Unirea Servicii sociale in LMP Pianu de Jos, pentru persoane adulte cu dizabilitați: Licitația, lansata in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de deszapezire, in cadrul…

- N. D. Printr-o serie de hotarari adoptate in sedinta de miercuri seara, Guvernul a stabilit si eliberarea din functie, respectiv numirea de noi subprefecti in unele judete, printre care se regaseste si judetul Prahova. Astfel, Maria-Mihaela Duta a fost eliberata din functia de subprefect de Prahova,…

- In 6 luni de activitate, echipa lui Chef Adi Hadean a livrat aproape 120.000 de porții de mancare calda in București, impreuna cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6, iar incepand cu finalul lunii octombrie, acțiunea ajunge și in Petrila, județul Hunedoara, prin parteneriatul…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani implementeaza in perioada iunie 2020 - aprilie 2022, proiectul cu titlul „Inchiderea Centrului de plasament ”Sfantul Nicolae” Trușești”, cod SMIS 129873 proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara…

- Primaria Sectorului 4 incepe amenajarea a patru noi crese cu 1.000 de locuri, in perioada imediat urmatoare, in locul sediilor in care functioneaza Directia Generala de Politie Locala Sector 4, Directia Generala de Taxe si Impozite Locale Sector 4 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

