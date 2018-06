Proiectul "Scoala Generatii" - elevii, parintii si profesorii invata cum sa previna abandonul scolar Proiectul ca oferi masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor si parintilor pentru inlaturarea barierelor din calea participarii copiilor la scoala vizeaza sprijinirea materiala a prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parintilor in educatia copiilor cu varste prescolare si scolare prin activitati de consiliere si educatie parentala. De asemenea, se va ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

