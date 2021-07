Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de 600 de milioane de euro Romgaz-GSP Power a fost scos din PNRR. Decizia a fost luata dupa discutii cu reprezentantii Comisiei Europene. „Le-am eliminat, pentru a nu mai fi intrebari”, a spus Virgil Popescu, ministrul Energiei, potrivit Mediafax. Au disparut proiectele cu acordare…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat sambata, intr-un interviu pentru G4Media , ca a scos din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) toate proiectele directe ale unor companii de stat și private. Ministrul a explicat ca decizia a fost luata dupa discuțiile cu reprezentanții Comisiei…

- Proiectul de 600 de milioane de euro Romgaz ndash; GSP Power, scos din Planul National de Redresare si Rezilienta .Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat intr un interviu pentru Economedia.ro si G4Media.ro ca a decis sa scoata toate proiectele directe ale unor companii de stat si private din…

- Unul dintre șefii din Complexul Energetic Oltenia este de parere ca pana la implementarea programului de restructurare compania energetica va continua sa depinda de prețul certificatului de CO2. Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, a precizat ca va fi mai convenabila plata amenzii,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Ministerului Energiei sa dea "de urgenta" explicatii publice asupra includerii in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a firmei private GSP Power. "Faptul ca o companie privata este, aparent, singura selectata sa furnizeze un anumit…

- Prim-ministrul Florin Citu i-a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte in mod public detalii privind proiectele consortiului Romgaz-Siemens-GSP Power, mentionand ca acestea vizeaza implementarea unor tehnologii inovatoare. "Sunt proiecte si sunt niste tehnologii inovatoare,…

- Sunt proiecte și sunt niște tehnologii inovatoare, iar Comisia Europeana le-a vazut și nu a menționat nimic, a susținut Florin Cițu despre selectarea, fara licitație, a firmei GSP Power in PNRR. El i-a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte public situația. „Sunt proiecte și sunt niște…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a respectat obligațiile de conformare, finalizand achiziționarea certificatelor de CO2 aferente energiei produse in anul 2020. Prețul certificatelor de CO2 a crescut spectaculos in ultimii ani, ajungand in prezent la peste 47 de euro/certificat. Pentru CE Oltenia ponderea…