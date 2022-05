Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca proiectul legii care va reglementa stagiul militar voluntar este in pregatire, urmand a fi supus avizarii altor institutii si va fi gata "in foarte scurt timp". Dincu mentioneaza numarul mare al romanilor interesati de stagiu militar voluntar, dar si al celor care sunt interesati de o cariera militara. "Am avut deja pentru situatia in care am incercat sa completam contingentul de anul trecut, pe 444 avem 1.400 de cereri deja. E imbucurator acest lucru, avem de unde alege. Asta in primul rand. In al doilea rand, lucram si la legea legata de…