Urmatoarea etapa a studiilor de inginerie pentru amplasamentul proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicesti (județul Dambovița – n.red.) va fi lansata miercuri, conform declarațiilor lui Jennifer Granholm, secretar al Energiei, la Forumul de Afaceri al Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in Energie și Clima. Jennifer Granholm a menționat ca aceasta sursa de energie fara emisii