Proiectul raportului OMS - De unde provine noul coronavirus Covid-19 a fost transmis oamemilor de un animal iar raspandirea sa a inceput cu cel mult o luna sau doua inainte de a fi descoperit, in decembrie 2019, arata un proiect de raport al Organizației Mondiale a Sanatații citat de CNN, noteaza news.ro. Un laborator este cea mai puțin probabila sursa, a concluzionat echipa internaționala comuna a OMS. OMS va lansa marți raportul final privind investigația sa asupra originilor coronavirusului, dar o versiune preliminara a raportului, obținuta de CNN, arata ca nu exista dovezi care sa sugereze ca virusul se raspandea inainte de sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Coronavirusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, s-a transmis la oameni de la un animal, iar raspandirea sa a inceput cu cel mult o luna sau doua inainte de a fi descoperit, in decembrie 2019, arata un proiect de raport al Organizației Mondiale a Sanatații citat de CNN.

