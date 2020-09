Stiri pe aceeasi tema

- NEREGULI…Chiar daca, ani la rand, a „pozat” intr-un salvator al comunei si intr-un om dedicat, trup si suflet, oamenilor din Dranceni, Gelu Pecheanu, primarul suspendat de catre Agentia Nationala de Integritate, pare sa fie, de fapt, un altfel de personaj. Stapanind bine arta manipularii si a comunicarii,…

- MINCIUNI ELECTORALE GALCEAVA… La Stanilesti se dau lupte pe viata si pe moarte pentru revenirea clanului lui Gabisor Tofan la conducerea PrimarieI. Scos de Agentia Nationala de Integritate (ANI) de pe functia de primar acum 5 ani, acesta face orice pentru a reveni la stupul cu miere. S-a asociat cu…

- VIZIUNE… Cel mai tanar candidat la Primaria municipiului Vaslui are un proiect indraznet de dezvoltare a orasului. Principalele obiective ale liberalului Tudor Polak sunt atragerea investitorilor si crearea locurilor de munca bine platite, astfel incat tinerii sa nu mai fie nevoiti sa plece de acasa…

- Lucian Mindruța a ajuns la spital joi seara, dupa ce a acuzat dureri puternice și nu mai putea merge. Dupa ce l-au consultat, medicii au decis ca are nevoie de operație, la care va fi supus chiar azi. In seara de 27 august, Lucian Mindruta a chemat Salvarea. Din declaratiile sale neasteptate reiese…

- DETALII INCENDIARE EFECTE IN LANT… Se tin necazurile lant de primarul din zona Husi, cel surprins daunazi, la plaja, in Mamaia, in compania unei femei, care, indaratnica, nu voia deloc sa respecte regula distantarii fizice fata de bietul edil! Dupa ce a fost acuzat ca s-a dus la mare pe banii si cu…

- PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE! BUN SI LIVE-UL LA CEVA… Un barbat de 31 de ani din Barlad a fost salvat in ultima clipa din streang, dupa ce un prieten din Bucuresti a alertat politia la 112! Barladeanul cu intentii sinucigase ii marturisise in acea seara prietenului din Bucuresti, pe Facebook, faptul…

- ADIO, CARIERA POLITICA!… PSD mai pierde inca unul dintre primarii care au fost „stalpii” integritatii si cei mai cinstiti alesi pana cand i-a depistat Agentia Nationala de Integritate ca au calcat legea in picioare. Fostul primar de la Pogana, Maricel Gifu, reprezentant al PSD-ului, era convins ca Legea…

- SUPARARE…Patanie mare la BEC Pogana! Fostul primar, Maricel Gifu, dat afara din functie de Agentia Nationala de Integritate (ANI), s-a dus tinta sa-si depuna candidatura, la functia de consilier local, insa decidentii biroului l-au tratat cu refuz. Concret, Maricel Gifu, reprezentant al PSD-ului, era…