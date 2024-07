Josette Rizea, dezvăluiri bombă despre vacanțele cu familia Geoană. Ce se întâmpla, de fapt, pe iahturi de lux, departe de ochii curioșilor? VIDEO

"Așa cum v-am promis, am să mă ocup intens in aceasta vara si in aceasta toamna de Mircea Geoană.… [citeste mai departe]