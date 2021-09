Panourile publicitare, chioscurile, tonetele si garajele amplasate nelegal pe domeniul public al Sectorului 1 vor fi ridicate, transportate si depozitate in spatii special destinate acestei activitati, pe cheltuiala beneficiarilor, conform unui proiect de regulament de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din 9 septembrie. Pentru mijloacele de publicitate amplasate pe domeniul public care nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea se acorda un termen de 30 de zile pentru aducerea in conditiile impuse sau pentru ridicarea acestora. In cazul in…