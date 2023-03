Proiectul privind publicitatea pentru jocuri de noroc, adoptat de Senat Senatul a adoptat, miercuri, in plen, proiectul care vizeaza limitarea publicitatii audiovizuale pentru jocurile de noroc si pentru pariurile sportive. S-au inregistrat 80 de voturi „pentru” si doua abtineri. Plenul si-a insusit raportul de admitere cu amendamente al Comisiilor juridica si de cultura. Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor intre orele 23.00 si 6.00, iar […] The post Proiectul privind publicitatea pentru jocuri de noroc, adoptat de Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

