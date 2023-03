Proiectul privind pensiile speciale va fi discutat în plenul Senatului Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente admise propunerii legislative initiate de Guvern, anunța Agerpres. Printre amendamentele propuse de senatori PNL si PSD si admise la comisii figureaza eliminarea textului prin care magistratii din CSM beneficiau de pensie de serviciu dupa un singur mandat, aplicarea unui impozit de 15% pentru partea de necontributivitate a pensiilor de serviciu, optiunea pentru o singura pensie de serviciu, eliminarea a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

