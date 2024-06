Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru aproximativ 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, dintre care 861 la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Printr-un memorandum, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante…

- Guvernul va aduce modificari importante Hotararii nr. 914/2017, care reglementeaza organizarea și funcționarea Centrului Național de Management al Apei Grele (CNMAG), vizand in principal actualizarea structurii și sediului instituției. Organizarea și funcționarea unei astfel de instituții nu are un…

- Plata pensiilor aferente lunii mai 2024 va fi facuta in avans, Guvernul urmand sa aprobe in sedinta de joi proiectul de Hotarare in acest sens, au declarat surse din Ministerul Muncii pentru Agerpres.

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski și alți lideri europeni au mulțumit SUA pentru adoptarea unui proiect de lege de ajutor vital de 89 de miliarde de euro. Proiectul este blocat de luni de zile, iar astazi a fost aprobat. Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor extern de aproximativ 89 de…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 aprilie, proiectul de lege ce ține de actualizarea cadrului normativ privind autoritațile administrative subordonate Ministerului Mediului, in special in ceea ce privește gestionarea resurselor umane, noteaza Noi.md. Astfel, personalul de conducere al autoritaților…

- UPDATE – Guvernul a aprobat joi proiectul de lege privind noul Cod silvic prin care se instituie pedepse mai aspre pentru taierile ilegale si furtul de lemne. Documentul reglementeaza obligatiile si drepturile proprietarilor de terenuri forestiere si prevede infiintarea Consiliului National al Silviculturii,…

- Ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, in unanimitate, o sesizare formulata de deputati USR si neafiliati, stabilind ca proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor presedintelui Romaniei este constitutional. Este vorba de Legea pentru modificare a art. 5 alin. (1) din…