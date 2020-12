Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de straini au solicitat, de la inceputul anului si pana la finalul lunii noiembrie, azil in Romania, a informat, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Potrivit unui comunicat al IGI transmis AGERPRES, de la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii noiembrie,…

- Numarul cererilor de azil a inregistrat o crestere semnificativa chiar si in aceasta perioada de pandemie generata de coronavirus. De la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii noiembrie, peste 5000 de cetateni straini au solicitat acordarea unei forme de protectiei internationala din partea statului…

- Numarul contractelor de munca incetate incepand de pe 16 martie, data la care a debutat starea de urgenta in Romania, a ajuns la aproape 1,75 milioane de persoane, conform datelor oferite de Inspectia Muncii, la solicitarea ZF. Spre comparatie, Inspectia Muncii, institutie din subordinea Ministerului…

- Politistii de imigrari din Brasov, in cooperare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au depistat un cetatean tunisian care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere temporara. Pe numele acestuia a fost emisa o comunicare de parasire a Romaniei,…

- ​Ministerul Muncii propune, pentru 2021, un contingent de 30.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din România, conform unui proiect al instituției. Și pentru anul acesta era tot un contingent de 30.000, dar pandemia a cam blocat piața aceasta. Inspectoratul General pentru…

- Companiile care nu gasesc angajati in Romania vor putea aduce anul viitor pana la 30.000 de lucratori straini in tara, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii. Principalele domenii in care angajatorii nu gasesc lucratori sunt constructiile, atat rezidentiale, cat si ingineresti si restaurantele…

- „Prin exceptie de la alin. (1) pe durata starii de alerta dispuse in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, precum si pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data incetarii…

- Inspectoratul General pentru Imigrari prelungește programul de lucru cu publicul, in preziua și ziua alegerilor. Sambata, birourile serviciului vor fi deschise pana la ora 16.00, iar duminica pana la ora 21.00 pentru cetațenii UE care doresc sa voteze și au nevoie de rezidența in Romania.Activitatea…