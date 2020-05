Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. "Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in debutul ședinței de Guvern, ca OUG privind masurile active pentru menținerea șomajului tehnic vor intra in prima lectura, in ședința Executivului de astazi, urmand ca zilele urmatoare o noua ședința de Guvern sa fie convocata pentru adoptarea actului normativ,…

- Parlamentul a aprobat, astazi, in doua lecturi, proiectul de lege cu privire la instituirea unor masuri pe perioada starii de urgența in sanatate publica și modificarea unor acte normative, inaintat spre examinare, in mod prioritar, de catre Guvern.

- Executivul a adoptat, in ședința de Guvern desfașurata luni dimineața, hotararea privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. La inceputul reuniunii Cabinetului pe care il conduce, Ludovic Orban a adus…

- Ludovic Orban a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca autoritatile trebuie sa aiba instrumentele pentru a putea lupta cu eficienta impotriva raspandirii epidemiei si in cadrul starii de alerta. "In cursul saptamanii trecute, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra unei sesizari care a fost…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri, de la ora 13.00, la o ședința cu privire la masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la Palatul Cotroceni. La ședința mai participa premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne, cel al Sanatații și șeful DSU, Raef Arafat.

- Ludovic Orban a inceput ședința de Guvern facand referire la recenta masura a ministrului Sanatații, care a decis sa il inlature pe medicul Adrian Streinu-Cercel din fruntea Comisiei anti-COVID din cadrul MS. “Salut decizia cu demiterea lui Cercel. Pe de alta parte, a durat cam mult, puteam sa ne mișcam…

- Ședința de urgența, marți, la Cotroceni, de la ora 12.00, pentru discuții privind evaluarea masurilor luate pentru combaterea epidemiei de COVID-19. La finalul ședinței, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca…