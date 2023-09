Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind unele masuri fiscal -bugetare, pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea, va fi analizat in prima lectura in cadrul sedintei de Guvern care incepe miercuri, la ora 18.30.Conform unui comunicat transmis de Executiv, pe ordinea de zi figureaza si un proiect de…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare a fost pus in dezbatere publica marți dimineața de catre Ministrul Finanțelor. Proiectul are trei elemente componente: cotele de TVA, sunt masurile care privesc reducerea cheltuielilor bugetare – vorbim de reducerea de posturi de secretar de stat, posturi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va discuta, luni, masurile fiscale pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrul de Finante, Marcel Bolos.

- Contestatarii lui Nicolae Ciuca din PNL, reduși la tacere. Vot masiv pentru angajarea raspunderii Guvernului pe masurile fiscal-bugetare Așa zisa ”revuluție” a contestatarilor lui Nicolae Ciuca din PNL s-a incheiat inainte sa inceapa in ședința de astazi a BPN. Dupa supunerea la vot a procedurii…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa adopte un set de masuri pentru a se inscrie in tinta de deficit bugetar, explicand ca altfel exista riscul suspendarii fondurilor europene.

- Unele propuneri cuprinse in proiectul de act normativ privind masurile fiscal bugetare pot genera disfuncționalitați majore in activitatea sistemului judiciar, transmite, luni, CSM, care cere sa se prevada expres ca acestea nu se aplica in cazul instituți

- Sindicalistii din Sanatate ameninta ca vor relua protestele incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice va fi aprobat. In acest context, Federatia „Solidaritatea Sanitara” atentioneaza…