Proiectul privind majorarea compensațiilor la căldură, votat în Parlament Aproximativ 192 de mii de familii vor beneficia de compensații majorate la facturile pentru energia termica. In acest sens, Parlamentul a adoptat, astazi, proiectul de modificare a unor acte normative. {{584668}}Documentul prevede majorarea compensației oferite cetațenilor la factura pentru agentul termic, de la 67 la 80 la suta, incepind cu luna ianuarie. In acest fel, valoarea compensațiil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

