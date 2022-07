Stiri pe aceeasi tema

- Codul Fiscal va fi modificat. Ministerul Finantelor propune o serie de schimbari. La inceputul lunii, in transparenta decizionala, a fost publicat proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la modificarile fiscale.Impozitul pe veniturile microintreprinderilor Modificarile sistemului de impozit pe…

- Ministerul Finantelor vine in ajutorul mediului de afaceri, care se confrunta in aceasta perioada cu o acuta lipsa de lichiditate, si in anul fiscal 2022, prin prelungirea scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioada de 180 de zile calculata…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Printre altele, documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor…

- Aud ca PSD dorește revenirea la suprataxarea contractelor part-time, mai exact, lucrezi 4 ore, platești contribuții cat pentru o norma intreaga. Dupa ce am reușit sa eliminam, noi, liberalii, aceasta aberație, PSD o aduce din nou in discuție, impreuna cu alte zeci de creșteri de taxe. Nu am o problema…

- Elaborarea noului PUZ pentru construirea centurii ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia care va realiza legatura intre DN 74 si DN 1, respectiv autostrada A1 Sebes – Turda, a fost lansat in consultare publica de catre Primaria Alba Iulia. Secțiunea de drum cuprinsa intre KM 0+032 și…

- S-a discutat in spațiul public tot mai mult despre introducerea impozitului progresiv, lucru care ar fi dus la modificarea sistemului de impozitare, ceea ce inseamna taxe noi. Ei bine, Nicolae Ciuca, premierul Romaniei nu a intarziat cu raspunsul și a adus clarificari in acest context de criza prin…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in contextul discuțiilor privind impozitarea progresiva pe care o vrea PSD, ca anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare si nu vor exista taxe noi. Potrivit acestuia, in coaliție s-a stabilit ca in doua saptamani Ministerul Finantelor sa faca o analiza care…