Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Ministerul de Finanțe a publicat modalitatea prin care firmele și cetațenii afectați de criza cauzata de coronavirus vor putea sa-și amane ratele. Amanarea se va putea face printr-o declarație pe proprie raspundere. Iata comunicatul integral, mai jos:Bancile vor amana plata ratelor pentru…

- Ordonanța de Urgența adoptata luni de executiv, care prevede posibilitatea amanarii ratelor la banca pana la o perioada de 9 luni, a fost publicata in Monitorul Oficial. Romanii vor putea depune la banca solicitare pentru amanarea ratelor in urmatoarele 45 de zile, adica pana la jumatatea lunii mai.…

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- Guvernul a modificat OUG privind suspendarea ratelor și a trimis-o spre publicare. Ce trebuie sa faca cei care nu-și mai pot plati datoriile la banci Ordonanta privind suspendarea platii ratelor la banci a fost trimisa luni seara spre publicare in Monitorul Oficial, iar de aceasta facilitate pot beneficia…

- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul este pregatit ca joi sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea pentru noua luni a platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru...

- Guvernul italian va suspenda plata ratelor la creditele ipotecare, intr-un efort de a diminua impactul restricțiilor impuse in toata țara din cauza raspandirii foarte rapide a noului coronavirus, relateaza Financial Times, citeaza digi24.ro.

- Guvernul de la Roma ofera italienilor un respiro financiar, suspendand plata ratelor la creditele ipotecare, in condițiile in care mulți italieni vor avea de suferit din cauza carantinei totale, a anunțat marți guvernul, potrivit Reuters.Decizia suspendarii ratelor pentru creditele ipotecare a fost…