Stiri pe aceeasi tema

- Romania cumpara noi avioane second-hand F-16, din Portugalia! In plina criza de bani, cu un deficit de aproape 4,5%, Guvernul a decis ca mai cumpere cateva avioane de atac, vechi, din Portugalia. Dupa avizul din CSAT, pentru ca așa se face in cazul proiectelor ce depașesc 100 de milioane de lei,…

- O dezbatere directa, o confruntare de idei și programe, corecta și democratica, intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila este dorita, in aceasta perioada, de catre toți romanii. In 2014, Klaus Iohannis ne spunea ca o dezbatere intre contracandidații din turul 2 al alegerilor prezidențiale este absolut…

- Guvernul va continua actiunile pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei si a oricaror forme de manifestare a intolerantei, a dat asigurari premierul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita in Statele Unite ale Americii. In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, prim-ministrul Viorica…

- Perioada: 16 – 20 septembrie 2019 Metoda de cercetare: interviu in profunzime prin intermediul chestionarului Eșantion: aleatoriu multistadial stratificat, eroare maxima tolerata + / - 3 la suta Universul cercetarii: populația neinstituționalizata la nivel național cu varsta…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut intalniri bilaterale cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si cu presedintele Georgiei, Salome Zurabisvili, in marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, desfasurata la New York, Statele Unite ale Americii. De la ora 22,05 (15,05,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca respinge propunerile PSD pentru ministri interimari. Acesta si-a continuat apoi criticile inpotriva partidului Vioricai Dancila si subliniaza ca in trei ani social-democratii au schimbat trei guverne si 80 de ministri. „Sunt cifre incredibile care arata…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. ”In perioada 24-26 septembrie Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa la…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…