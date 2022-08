Stiri pe aceeasi tema

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi…

- Aleșii locali ai comunei Chibed au aprobat, recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, proiectul de investiție "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști in sanatate și invațamant din comuna Chibed". Proiectul a fost depus in vederea participarii pentru obținerea finanțarii prin intermediul…

- Bugetul Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat cu 95 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea a refugiatilor proveniti din Ucraina, printr-o hotarare aprobata, joi, de Guvern, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului, fondurile aprobate prin hotarare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca proaspatul campion mondial David Popovici va fi recompensat pe masura performanțelor de la Budapesta.Conform digisport.ro, lui ii va fi alocata suma de un milion de lei (aproximativ 202.000 de euro) din Fondul de rezerva al Guvernului."Astazi, in…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95 2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" S au inregistrat 193 de voturi "pentru si 42 de voturi "impotriva Din bugetul alocat, unitatile administrativ teritoriale…