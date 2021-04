Stiri pe aceeasi tema

- Cu ajutorul, purtarea de grija proniatoare si binecuvantarea providentiala a lui Dumnezeu, in luna aprilie 2021 se implinesc douazeci si cinci de ani de la infiintarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna – institutie de cultura…

- Se implineste, iata, in 2 aprilie 2021, un sfert de veac de la infiintarea, in Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, o institutie fara de care societatea romaneasca din judetele Covasna si Harghita ar fi fost mult mai saraca, mai lipsita…

- Mesaje la inceput de drum (2 aprilie 1996) Un locas al mintii, al culturii si al inimii Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” va incerca sa adune tot ce este mai scump si sfant pentru noi, romanii din aceasta zona, adica sa adune tot ce este document pe linie bisericeasca,…

- Din cauza intrarii municipiului Sfantu Gheorghe in scenariul roșu, in organizarea manifestarilor prevazute in programul Primavara culturala la Sfantu Gheorghe intervin urmatoarele modificari: MANIFESTARI care se vor desfașura ONLINE: A1. Sambata, 27 martie 2021, ora 11.00, Centrul Ecleziastic de…

- Extras din lucrarea Cronologia istorica – Sfantu Gheorghe (Sangiorgiu) – 550 de ani de atestare ca oras, de Ioan Lacatusu, Vasile Lechintan si Vasile Stancu, manuscris din Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” Sf. Gheorghe. Rezultatele recensamantului populatiei La recensamantul…

- Cu prilejul aniversarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Centrul European de Studii Covasna Harghita (CESCH), impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) organizeaza simpozionul cu tema Alexandru Ioan Cuza si epoca sa, vineri, 22 ianuarie 2021, ora…