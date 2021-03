Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre ideile vehiculate la nivel local pentru accelerarea campaniei de vaccinare in Timiș, unde cererea depașește momentan capacitatea sistemului, aceea de a implica și medicii de familie in vaccinarea anti-COVID, este discutata la Ministerul Sanatații de mai bine de doua saptamani. Precizarea…

- Cine mai pune mana pe un ziar online a aflat ca doi demnitari locali se cearta de cateva zile. Sfada asta intre Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Dominic Fritz, primar al Timișoarei, nu e una ca și cum ar polemiza Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, sa ramana și ascultatorul cu ceva…

- Continua „buna comunicare” dintre Alin Nica și Dominic Fritz. Dupa ce a fost acuzat de șeful CJ ca nu a facut nimic sa opreasca infectarile, primarul contraataca pe Facebook. Fritz vorbește de „o mișcare evident politicianista”. Vorbește și despre cinism.

- Duelul de la distanța intre primarul Timișoarei și președintele Consiliului Județean Timiș, care s-au poziționat public pe baricade diferite in ceea ce privește masurile restrictive pentru combaterea pandemiei, a continuat și astazi. Astfel, dupa ce ieri Alin Nica a susținut o declarație de presa in…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, il acuza pe primarul Timisoarei, Dominic Fritz, ca nu a luat nicio masura pentru a reduce rata de infectare cu COVID-19 in municipiu si ca a trecut sub tacere focarul din Primarie, informeaza News.ro . Alin Nica, presedintele CJ Timis, a precizat,…

- Disensiuni in Timiș din cauza unei eventuale carantine la Timișoara. Dupa ce președintele CJ Timiș, Alin Nica, a spus ca nu este de acord cu „carantinarea fara discernamant”, primarul Dominic Fritz ii raspunde ca nu va cadea in „capcana oportunismului de moment care a ținut și ține Romania pe loc”.…

- PROTOCOL de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19Protocolul stabilit prin Ordinul comun de ministerele Educației și Sanatații se aplica in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febra, tuse, dificultati respiratorii, diaree, varsaturi,…

- "A fost introdusa si o schema de motivare pentru medicii de familie, ca sa ajute la campania de vaccinare. Da, sunt si rezidenti. Voluntari nu stiu daca sunt, in aceasta forma. Dar, repet, a fost in prima lectura. Va fi in procedura de avizare si in functie de cum vor fi ministerele se vor adauga lucruri…