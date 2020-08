Proiectul pilot al peretelui verde

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, pe 27 iulie, in calitate de for decizional, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca sectorul de construire a navelor este introdus in categoria locurilor de munca in conditii speciale. Proiectul de lege al PSD are ca obiect completarea unui articol din…

- Complexul Energetic Turceni va produce in urmatorii ani energie electrica fara sa mai polueze mediul, Ministerul Economiei intentionand sa implementeze aici un proiect pilot, unicat pentru Romania. Proiectul prevede construirea unei instalatii care s...

- RESITA – Potrivit primarului Resitei, Nelu Popa, proiectul de modernizare al scolii resitene este foarte complex, de aici si valoarea mare a finantarii obtinute! Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a semnat 31 de contracte noi de finantare cu fonduri europene prin…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea unui articol din Legea 263/2010, in sensul introducerii unei noi categorii de activitati considerate locuri de munca in conditii speciale, precum si instituirea unei noi exceptii de la art.55 alin.(1) lit.b), prin stabilirea conditiilor de…

- Dupa cinci luni de derulare, dintre care doua luni de pauza cauzata de imprejurarile de la nivel național, membrii clubului ''Impact Lego'' de la Colegiul Național ''Silvania'' (CNS) Zalau au finalizat proiectul ''Eu și mintea ta''.

- Ministerul Educației propune desemnarea unor școli ca unitați-pilot, din septembrie, in care sa fie aplicate modele noi de predare, elevii sa poata alege materii opționale și sa fie testat un nou tip de salarizare și cariera didactica. Proiectul, aflat in dezbatere publica, prevede ca lista școlilor…

- Elevii din București pot sa-șitrateze problemele dentare gratuit, in șase cabinete stomatologiceșcolare. Cate unul pentru fiecare sector al Bucureștiului a fostredeschis joi, a anunțat Administrația Spitalelor.Cabinetele școlare fusesera inchise din luna martie, de cand cursurile nu au mai avut loc…

- Senatorii au adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregatire paramedicala din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului ajutor calificat, aflate in finantarea autoritatilor administratiei publice locale.Proiectul,…