- Peste 5 milioane de pensionari vor avea veniturile recalculate, iar peste 3 ani ar urma sa primeasca bani mai mulți! Așa le promite guvernul, care a publicat joi seara proiectul legii pensiilor, valabil din 2021.

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unei formule de calcul, astfel incat pensiile femeilor și ale barbaților, care au aceeași perioada lucrata, sa fie egalizate din anul 2021. Potrivit…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Proiectul de act normativ se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, adica plata in functie de contributie; egalitate, adica pensionari care au aceeasi vechime,…

