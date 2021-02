Proiectul pentru acordarea tichetelor de masă pentru angajații din şomaj tehnic, respins în Parlament Camera Deputaților a respins in calitate de for decizional proiectul de lege care acorda tichete de masa pentru angajații care pe perioada pandemiei de coornavirus au fost plasați in șomaj tehnic. Proiectul de lege prevedea ca „angajatorii vor putea acorda tichete de masa angajatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de asediu sau starii de urgenta”. „Salariatii vor primi tichete de masa exclusiv pe suport electronic. Prevederile se vor aplica atat pe perioada starii de asediu sau de urgenta, cat si ulterior incetarii acesteia, daca angajatorul trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

