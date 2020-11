Proiectul PARLAMENTUL COPIILOR a ajuns la final!

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Parlamentului Copiilor au redactat trei proiecte, iar in urma votului acordat de elevii, profesorii scolii si parinti a fost implementat proiectul redactat de Patrula de Mediu, care si-a propus amenajarea unui colt verde in gradina scolii, unde periodic se desfasoara activitati formale si nonformale. …

- In calitate de presedinte, Donald Trump a dezvaluit selectiv informatii strict secrete din diferite motive. In calitate de fost presedinte, exista toate motivele de ingrijorare ca va proceda la fel.

- Dupa aproape patru ani petrecuți la carma Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra a parasit azi oficial instituția dupa instalarea lui Alin Nica, dar nu va sta departe de activitatea administrației județene. Dobra a obținut un post de consilier județean pe listele PSD, dupa ce a pierdut cursa pentru…

- Candidatul desemnat de Partidului Unitații Naționale, Octavian Țicu, a fost inregistrat oficial in cursa electorala pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie. Decizia a fost luata in sedinta de astazi a Comisiei Electorale Centrale.

- In cadrul ședinței de astazi, Comisia Electorala Centrala (CEC) a inregistrat-o pe Violeta Ivanov in calitate de candidata la funcția de președinte al Republicii Moldova. In acest context, a fost inregistrat simbolul electoral, fiind confirmat reprezentantul cu drept de vot consultativ in Comisia Electorala…

- Comisia Electorala Centrala a decis, in cadrul ședinței de astazi, inregistrarea lui Tudor Deliu in calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Liberal Democrat.

- PAS nu-l vrea pe Andrei Nastase presedinte. Fractiunea Partidului Actiune si Solidaritate a votat impotriva numirii liderului Platformei DA in calitate de presedinte al sedintei Consiliului Municipal Chisinau.

- Dian Popescu afirma ca, in calitate de președinte al organizatiei, ar da dovada de toleranta, o eventuala propunere de excludere a lui Radu Angheloiu nefiind in „apanajul” sau, ci al conducerii centrale. Fostul Liberal, Dan Ilie Morega, a declarat ca...